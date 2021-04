Napoli, quanto ti costa la Serie A? Quasi 2 mln per ogni punto in classifica

Classifiche, prestazioni e casse dei club. Questo l'ultimo studio proposto da Calcio & Finanza, che ha analizzato gli attuali risultati in campionato delle squadre italiane comparandoli con la spesa del monte ingaggi che ogni club deve sopportare per la propria rosa. Emerge ovviamente un rapporto diretto tra gli investimenti in giocatori e la posizione in classifica: le società che hanno speso di più per gli ingaggi sono generalmente quelle meglio posizionate in campionato.

Tra queste anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che al momento paga il quarto monte ingaggi più alto della Serie A dopo Juventus, Inter e Roma. Gli azzurri spendono al lordo oltre 103 milioni di euro che - divisi per i 59 punti in classifica - significano 1,76 milioni per ogni punto accumulato. "Peggio" del Napoli fanno solo Roma, Cagliari (che soffre il pessimo campionato) e appunto Juventus.