Napoli, crollo di mercato: gli azzurri non sono più il club più prezioso della Serie A

L'avvio di stagione in negativo può pesare anche sulle casse del Napoli di Aurelio De Laurentiis. La falsa partenza azzurra ha portato a una rivalutazione economica di tanti calciatori a disposizione nella rosa, un gruppo che ha perso valore nei primi mesi dopo lo scudetto.

Come riportato dal portale specializzato Transfermarkt, infatti, il Napoli non è più la squadra più preziosa di Serie A: la rosa degli azzurri vale oggi circa 534 milioni di euro, uno in più del Milan. Al primo posto, però, l'Inter, con circa 587 milioni di euro.