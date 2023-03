Sorteggi Champions League, Napoli ai quarti contro un'italiana: il precedente vincente dell'89

Il Napoli pesca il Milan al sorteggio di Nyon, sarà faccia a faccia con i rossoneri per i Quarti di Champions League: come riportato anche da Opta Italia, gli azzurri di Aurelio De Laurentiis affronteranno una avversaria italiana in competizione europee per la seconda volta nelle loro storia. L’unico precedente del genere risale alla stagione 1988/89, quando il Napoli di Maradona superò il turno contro la Juventus nei quarti di finale della Coppa Uefa, una Coppa poi vinta proprio dagli azzurri.

