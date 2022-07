Napoli si raduna: Spalletti in Panda, Olivera e Kvaratskhelia i volti nuovi

Il primo giorno di scuola per il Napoli di Luciano Spalletti, tra i primi ad arrivare a Castel Volturno oggi, prima dei suoi azzurri. I calciatori arrivano alla spicciolata: due gruppi tra oggi e domani per le visite mediche di rito che daranno il via alla nuova stagione tra oggi e domani, prima della partenza per Dimaro venerdì nel pomeriggio con l’arrivo in serata nella Val di Sole.

Tanti i calciatori già presenti e i volti nuovi che attirano le attenzioni: Gaetano e Zerbin rientrati dopo i prestiti in B, poi Petagna e i nuovi acquisti Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano posa con la maglia azzurra per la prima foto napoletana della sua nuova avventura. Spalletti ha lasciato il centro tecnico intorno alle 16. Assenti, invece, alcuni volti nuovi: Koulibaly e gli altri calciatori africani hanno avuto qualche giorno in più di vacanza per gli impegni con le nazionali a giugno, esattamente come Meret, Politano, Elmas, Rrahmani e Zielinski.