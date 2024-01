È un Napoli spuntato quello che ha in mano Walter Mazzarri nelle ultime settimane, una squadra che sembra non saper più far gol. Gli azzurri anche a Roma contro la Lazio non segnano, non più una casualità ma un dato che si ripete spesso nelle ultime partite. «Una condizione forse necessaria viste le difficoltà che si è ritrovato davanti» dice Roberto Rambaudi, ex esterno offensivo. «Se ti manca il bomber, non c’è molto a cui pensare».

La mancanza di Osimhen rischia di coprire altri problemi?

«Il primo obiettivo di Mazzarri dovrà essere rimetterlo al centro di questa squadra. È lui il finalizzatore e con lui in campo anche gli altri giocano diversamente, si crea lo spazio giusto per tutti».

Quindi questo Napoli dipende da Victor?

«Il Napoli, almeno quello visto prima della Lazio, ha sempre giocato tanto e creato occasioni. Non dimentichiamoci che a lungo abbiamo sottolineato il dato dei tiri in porta più alto del campionato. Anche più di Juventus e Inter. Se a Inzaghi manca Lautaro la sua Inter non è la stessa. Al Napoli quando c’è Osimhen si vede e si sente».

Serviranno anche altri accorgimenti tattici per tornare a segnare?

«Non credo che i numeri saranno un problema. La coppia Osimhen-Kvaratskhelia ci ha abituato a cose importanti in campo, il modulo è la conseguenza di tutto. Le giocate di Victor aiutano anche quelle degli esterni».

Solo Politano ha fatto meglio di un anno fa, ma ora è arrivato Ngonge.

«È vero, ha fatto bene fin qui, ha segnato tanto anche grazie ai calci di rigore. Adesso ha un alter ego: Ngonge è un calciatore da strappi, una pedina in più che Mazzarri ha a disposizione per far saltare il banco durante la partita».

Che alternanza avranno?

«Magari non scientifica, ma Ngonge potrà essere il Lozano dello scorso anno, tenendo alto il livello di rendimento della squadra. E aiutare anche la fase realizzativa da esterno aggiunto».

Mazzarri ha tralasciato l’attacco per concentrarsi sulla fase difensiva?

«Era necessario, una priorità. I difensori del Napoli non sono fenomeni ma calciatori normali, Walter sta provando a migliorarli con organizzazione e copertura. Nehuen Perez non avrebbe cambiato le cose: o fai l’acquisto giusto o forse è meglio trattenere i calciatori che già hai. Ma penso si sia già trovata la chiave giusta e ora potrà correggere anche i difetti offensivi».

Queste difficoltà sono una bocciatura per Simeone e Raspadori?

«Per il Cholito no. Anzi, avrebbe dovuto avere più occasioni, quando è andato in campo ha fatto sempre bene. Raspadori fa bene se la squadra sta bene, in un Napoli in difficoltà diventa un calciatore normale».

Quale calciatore le piacerebbe per sostituire Osimhen?

«Impossibile dirlo ora, dipenderà dall’esito del campionato. Con la qualificazione Champions puoi puntare a portare a Napoli un grande attaccante».

E qual è la chiave per il quarto posto?

«Innanzitutto avere di nuovo la squadra al completo, Mazzarri lo ha capito in Arabia. A partire ovviamente da Osimhen: al Napoli ora serve vincere e per vincere servono anche i suoi gol».