Al fischio finale di Napoli-Atalanta e dopo la grande vittoria dei suoi azzurri, torna a farsi sentire anche Aurelio De Laurentiis: «Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juventus a Torino» il messaggio del patron a commento del caos Juventus-Napoli. Il tweet del presidente napoletano segue le parole di Gattuso nel post partita: anche l'allenatore azzurro aveva sottolineato il rammarico per non aver giocato.

LEGGI ANCHE Osimhen, maglia contro la polizia: «Fermate le violenze in Nigeria»

Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juventus a Torino #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) October 17, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA