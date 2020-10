«Abbiamo fatto la nostra partita imponendo il nostro gioco. La prestazione c'è stata e meritavamo un altro risultato, peccato». Questa la lucida analisi di Giovanni Di Lorenzo, titolare questa sera in Europa: Loro si sono difesi bene segnando sull'unica occasione avuta. Troppi complimenti dopo l'Atalanta? Non credo, ci siamo concentrati sull'Europa già da domenica. Ci prendiamo questa sconfitta e torniamo a lavorare, fortunatamente domenica giocheremo di nuovo».

«Ormai le chiacchiere sul covid fanno parte della nostra quotidianità, non credo abbiano influito sulla gara» ha continuato il terzino del Napoli a Sky Sport. «Dispiace non aver concretizzato le occasioni avute. Sappiamo di avere un girone complicato, ci sono tutte squadre che stanno facendo bene in campionato. Volevamo vincere l'esordio, proveremo a rimediare dalla prossima perché vogliamo fare bene in Europa League».

Ultimo aggiornamento: 21:16

