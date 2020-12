«Se analizziamo bene la gara, potevamo anche perdere stasera». È onesto Rino Gattuso nel post match dopo l'AZ Alkmaar, un pari che lascia un po' di amaro in bocca agli azzurri. «L'AZ è una squadra forte, noi potevamo fare di più dopo il gol e leggere meglio alcune situazioni. Ultimamente chi entra dalla panchina ci sta dando tanto ma stasera non è stato così, ce la giocheremo con la Real Sociedad tra una settimana. Ma con qualche attenzione in più potevamo portarla a casa».

«Sicuramente c'è qualcosa da salvare stasera ma guardo soprattutto a quanto abbiamo sbagliato» ha continuato Gattuso a Sky Sport. «Ci potevamo lasciare i tre punti, ma adesso testa a Crotone: sarà una gara difficile, abbiamo speso tanto stasera e dobbiamo ritrovare le forze per fare una grande partita. Contratto? Giuntoli non ha detto che siamo vicini, per me il rinnovo non è una priorità, la priorità resta il lavoro quotidiano sul campo. Chi di dovere ci sta guardando, vediamo quando si firmerà, tra sei mesi o dieci giorni non lo so».

