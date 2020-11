«Ci tenevo tanto a segnare stasera. Ero titolare e avevo più tempo, ma alla fine sono contento per la vittoria in una gara difficile e un campo complicato». Queste le parole di Andrea Petagna a Sky Sport. L'attaccante si porta a casa un po' di rammarico per i gol mancati, ma la vittoria azzurra a Rijeka in Europa League passa anche dai suoi piedi e fa sorridere tutti.

LEGGI ANCHE Napoli, Gattuso non perdona i suoi: «Forse pensavamo di venire in gita»

«Era importante portarsi a casa questi tre punti. Gioco in una grande squadra, con grandi campioni. Stasera era la mia prima volta in coppia con Mertens. È bello, ma c’è sempre da migliorare» ha continuato. «Col lavoro verranno fuori risultati migliori. Era fondamentale vincere anche per la classifica, sapevamo fosse complicata contro una squadra che sta chiusa in difesa, ci dà fiducia anche per la gara contro il Bologna domenica».

Ultimo aggiornamento: 21:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA