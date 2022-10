Napoli-Rangers live dalle 21: porte aperte allo stadio Maradona

Una vittoria per blindare il primo posto: è l'obiettivo di Luciano Spalletti è l'obiettivo dei Rangers che hanno vinto solo una volta in 12 match giocati in Italia, 3-2 a Livorno nella fase a gironi della Coppa Uefa 2006/07.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 55 Ostigard, 3 Kim Min-Jae, 6 Mario Rui; 91 Ndombelè, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 21 Politano, 18 Simeone, 81 Raspadori.

A disposizione: 16 Idasiak, 52 Boffelli, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 9 Osimhen, 11 Lozano, 17 Olivera, 23 Zerbin, 31 Zedadka, 59 Zanoli, 70 Gaetano, 77 Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Rangers (4-2-3-1)

1 McGregor; 2 Tavernier, 38 King, 26 Davies, 31 Barisic; 4 Lundstram, 10 Davis; 37 Arfield, 71 Tillman, 14 Kent; 9 Colak.

A disposizione: 33 McLaughlin, 3 Yilmaz, 8 Jack, 17 Matondo, 19 Sands, 20 Morelos, 23 Wright, 25 Roofe, 30 Sakala, 44 Devine. All. Van Bronckhorst.