Napoli-Rangers al turco Meler: novità per gli azzurri di Spalletti

È giovanissimo - appena 36 anni - e fischierà lui mercoledì sera al Maradona: Halil Umut Meler dirigerà Napoli-Rangers, l'arbitro turco sarà a Fuorigrotta per la quinta partita del girone di Champions League, la sua seconda apparizione nel torneo dopo aver fischiato il match tra gli altri scozzesi del Celtic Glasgow e il Lipsia.

Una assoluta novità per Meler il Napoli: non ha mai diretto in carriera gli azzurri, infatti. Ma per i Rangers glasgow il turco non sarà una prima volta: nella stagione 2018/19, infatti, aveva diretto la trasferta degli scozzesi contro lo Shkupi, qualificazione all'Europa League. Nella stessa stagione l'unico precedente con un'italiana: ha diretto lui la sconfitta della Lazio contro lo Stoccarda in europa League.