Spalletti abbraccia il suo gruppo: «Il mio Napoli non ha più ruoli»

Cinque vittorie su cinque, l'ennesima notte magica e le dodici vittorie di fila. Di elementi per sorridere Luciano Spalletti ne ha: «Non ho fatto turnover, hanno giocato calciatori che avevano già fatto minuti, anche se non nelle ultime partite. Se non giochi sempre rischi di perdere lucidità, ma non capita ai miei calciatori: qui tutti si allenano al massimo e godono delle qualità dei compagni», ha detto l'allenatore toscano al termine del match vinto contro i Rangers.

«È bella la partecipazione di tutto il gruppo, mi semplifica il lavoro» ha continuato Spalletti a Sky Sport. «Il primo tempo è stato bellissimo: tutti senza ruolo, cercavamo lo spazio giusto, la palla viaggiava bene. E ho visto dei contrasti da gladiatori anche per chi non ha il fisico più adatto. La partita è lo specchio di come ci si allena in settimana. Non possiamo fare bella figura se non lavoriamo al massimo, anche perché giochiamo ogni tre partite e dobbiamo sempre ripeterci. Tutti sono partecipi del lavoro che facciamo: a volte ci prendiamo qualche rischio ma fa parte del nostro percorso. Ci giochiamo tantissimo a Liverpool, sono una squadra fortissima. Dovremo cercare gli spazi giusti, senza aspettarli perché hanno qualità e non sbagliano mai una scelta. Sarà bellissimo essere in quello stadio, uno spettacolo che la squadra ha meritato».

Sabato, però, allo stadio Maradona arriva il Sassuolo: «E dobbiamo pensare solo a loro: se non mettiamo in campo la nostra forza e gli lasciamo spazio ci possono mettere in difficoltà», taglia corto Spalletti.