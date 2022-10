Napoli-Rangers, la firma di Ostigard sul gol numero cento in Champions

Colpo di testa, la specialità della casa: Leo Ostigard firma così il suo primo gol in maglia azzurra, il centesimo del Napoli in Champions. Una rete storica che impreziosisce la sua grande serata, insuperabile in difesa in coppia con il gigante Kim: l'ex difensore del Genoa festeggia nel migliore dei modi il suo esordio in Champions League.

Dodicesima vittoria consecutiva per il Napoli, una striscia record di successi. Una squadra che si conferma travolgente in Champions, la vera regina di questa prima fase con cinque successi su cinque partite (come il Bayern Monaco) e venti reti messi a segno. E tutti protagonisti, stavolta, oltre a Simeone, la scena come goleador se l'è presa Ostigard.

La seconda partita da titolare per l'ex difensore del Genoa, dopo quella campionato contro il Lecce, la terza presenza stagionale tenendo presenti anche quella contro il Torino, match in cui è entrato nei minuti finali. Una prestazione super, la conferma della qualità della rosa e della capacità di Spalletti di ruotare tutti al meglio e di riuscire a tirare fuori il massimo da ogni elemento. Ostigard è il sedicesimo marcatore stagionale, un'altra conferma della grande varietà del Napoli nel trovare la via del gol: il norvegese è il quinto difensore azzurro ad andare a segno dopo Kim, Di Lorenzo, Olivera e Juan Jesus. Un altro gol di testa di un difensore dopo i due di Kim al Monza e alla Lazio e quello di Di Lorenzo all'Ajax: perfetta la deviazione sul corner battuto da Raspadori, ottimo il movimento dell'ex difensore del Genoa che va a cercare la palla arretrando nell'area di rigore e impattandolo benissimo trovando l'angolino. Il primo ringraziamento di Ostigard è proprio per Raspadori che ieri sera contro i Rangers è rimasto all'asciutto dopo le 4 reti firmate in precedenza (la prima proprio ai Rangers e poi una doppietta all'Ajax ad Amsterdam e una rete sempre agli olandesi al Maradona) ma è stato comunque protagonista con l'assist del 3-0 del Napoli.

Il nazionale norvegese è stato uno dei volti nuovi schierati da Spalletti nella formazione iniziale rispetto al match dell'Olimpico contro la Roma, una delle due novità in difesa insieme a Mario Rui. A centrocampo Elmas dal primo minuto e tutto nuovo il tridente con Politano, Simeone e Raspadori esterno sinistro.

Tutti protagonisti in una squadra che gioca a memoria, compatta in ogni zona del campo. In panchina Anguissa, tornato disponibile dopo l'infortunio nel match di Chamapions contro l'Ajax che l'aveva costretto a saltare le sfide contro il Bologna e la Roma. Il centrocampista camerunense tornerà sabato contro il Sassuolo, la prima partita dell'ultimo mini ciclo fino alla sosta che si concluderà con il match contro l'Udinese.