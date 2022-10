Napoli-Rangers, pranzo pre-partita da D'Angelo a via Aniello Falcone

Il ristorante D'Angelo in via Aniello Falcone ha ospitato il pranzo tra i dirigenti di Napoli e Rangers Glasgow prima della sfida di Champions. Le due “squadre” sono state accolte dalla famiglia Giugliano, proprietaria della struttura. Per il Napoli presenti il vicepresidente Edoardo De Laurentiis, il direttore sportivo Giuntoli, il responsabile marketing area estera Bianchini, il capo della comunicazione Lombardo.

Assente il presidente De Laurentiis, che seguirà la partita in tv da Roma prima di volare negli Stati Uniti.