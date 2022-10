Napoli-Rangers, quanti dubbi: Anguissa a metà, Sirigu prova il rientro

Tutto pronto per Napoli-Rangers Glasgow, quinto turno del Girone A di Champions League che vedrà protagonisti gli azzurri di Luciano Spalletti al Maradona per giocarsi il primo posto del girone dopo aver già conquistato la qualificazione agli Ottavi.

Rrahmani ha svolto terapie e domani non ci sarà contro gli scozzesi. Ancora dubbi per Anguissa: il centrocampista camerunese ha svolto lavoro personalizzato in campo e parte in gruppo insieme con i compagni questa mattina a Castel Volturno. Anche Sirigu resta in dubbio: il portiereha fatto allenamento personalizzato in palestra e in campo.