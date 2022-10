Youth League, Napoli-Rangers 2-3: non basta la doppietta di Spavone

Sotto di due gol e capaci di rimontare, poi il crollo e la sconfitta. Il Napoli Primavera di Nicolo Frustalupi non riesce a allungare la striscia di risultati positivi consecutivi e cede il passo in casa contro i Glasgow Rangers nel quinto turno di Youth League, appena prima della partita tra le prime squadre che si giocherà questa sera al Maradona.

Sono gli scozzesi a fare la partita nel primo tempo: prima Ure e poi Lovelace segnano il doppio vantaggio con cui si inaugura il match. La reazione degli azzurrini, però, arriva nel recupero: passano due minuti e Spavone trova subito il gol, poi ancora Spavone qualche minuto più tardi sfrutta il rigore concesso dall'arbitro. La spinta per il pareggio, si esaurisce all'intervallo e in apertura di ripresa arriva il tris dei Rangers con Lovelace per la doppietta personale.