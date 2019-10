LEGGI ANCHE

Nella top 10 stagionale, più di Juventus, Liverpool e Real Madrid. Il Napoli vola incon due vittorie nelle prime tre gare e 7 punti già conquistati che mettono gli azzurri di Carlo Ancelotti in una situazione di vantaggio rispetto alle altre per il passaggio del Girone E. Ed è un successo anche nella più generale classifica del Ranking Uefa, sempre importante per il club di Aurelio De Laurentiis.Il Napoli, dopo il successo sul Salisburgo, sale al 18° posto congià conquistati, scavalcando il Lione e mettendo nel mirino tre squadre superabili nei prossimi impegni: Porto, Shakhtar e Roma, con i giallorossi a quota 72mila punti Uefa. Questo inizio di Champions è importantissimo anche per i prossimi sorteggi europei, considerando che il Napoli quest’anno è ripartito in Europa scartando i 22.000 punti conquistati, quando arrivò in semifinale d'Europa League, e poteva accusare un crollo notevole in classifica.