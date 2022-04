Napoli, il ranking Uefa è amaro: anche l'Atalanta sorpassa gli azzurri

L'eliminazione con il Barcellona agli ultimi sedicesimi di Europa League pesa tanto per il Napoli di Luciano Spalletti che nella graduatoria internazionale perde sempre più posizioni. Lontani sembrano i tempi della Top 20 europea: gli azzurri ora reggono al 25esimo posto del ranking Uefa di questa stagione a quota 66mila punti, appena scavalcati anche con l'Atalanta, ancora impegnata nelle gare internazionali e reduce dall'1-1 sul campo del Lipsia nell'andata dei quarti di finale.

Alle spalle del club di Aurelio De Laurentiis c'è il Benfica, distante a quota 60mila punti: anche i lusitani sono impegnati in Champions League, ma dopo la sconfitta all'andata contro il Liverpool sembra difficile riuscire a portare a casa altri punti per avvicinare gli azzurri. Il prossimo anno, con la qualificazione Champions che sembra ormai a un passo, Osimhen e compagni potranno tornare ad accumulare punti importanti. La stagione che verrà cancellata dalla somma dei punteggi è quella 2017/18 in cui gli azzurri accumularono solo 10mila punti.