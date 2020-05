LEGGI ANCHE

Uno dei nomi più accostati al Napoli nelle ultime settimane è stato quello di, esterno del Weder Brema che si è fatto notare da diversi club europei per le ultime buone prestazioni in. Un affare potenziale anche per gli azzurri che cercano alternative proprio in quella zona di campo occupata da Rashica.«Ma noi non abbiamo avuto contatti» ha assicuratoin una lunga intervista concessa in queste ore a Bild in Germania, commentando il ritorno della Bundesliga. E soprattutto il ds del Werder ha negato eventuali negoziazioni per il futuro di: «Non abbiamo mai ricevuto offerte al nostro tavolo, quindi non c'è nulla di concreto con alcun club» ha voluto precisare sul calciatore.