Napoli, Raspadori ko: risentimento muscolare

Una brutta notizia per Luciano Spalletti a un passo dal doppio impegno con Sassuolo e Eintracht Francoforte tra campionato e Champions League. Il Napoli perde Giacomo Raspadori, attaccante azzurro che questa mattina ha avuto un problema fisico durante l'allenamento quotidiano al centro tecnico di Castel volturno.

Come riportato dal club attraverso il sito ufficiale, infatti, Raspadori è uscito anzitempo dalla seduta di lavoro della squadra azzurra per un risentimento muscolare. Nei prossimi giorni l'attaccante del Napoli sarà sottoposto ad esami strumentali per conoscere al meglio l'entità dell'infortunio e stimarne i tempi di recupero in gruppo.