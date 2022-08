Napoli-Raspadori, la verità del Sassuolo: «Si chiuda entro questa settimana»

«Io spero che l’accordo per Raspadori non sia lontano, vorremmo che si chiudesse tutto prima del campionato in un modo o nell’altro». Queste le parole di Giovanni Carnevali al termine del match di Coppa Italia tra Modena e Sassuolo. Il dirigente neroverde ha parlato della trattativa tra il Napoli e l'attaccante del Sassuolo che sembra ormai cosa fatta.

«Parliamo da giorni con il Napoli. Vediamo cosa fare con loro» ha spiegato Carnevali ai microfoni Mediaset. «Terremmo volentieri il giocatore ma sappiamo che vuole andare in un grande club. Ci andrà alle giuste condizioni. Non è una trattativa facile. C’è un tempo in cui dobbiamo chiuderla, ed è di pochi giorni, al massimo entro questa settimana».