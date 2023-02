Napoli, fiocco rosa per Di Lorenzo: è nata Carolina

È già tempo di pensare alla Lazio: il Napoli torna in campo a 48 ore dalla sfida in campionato contro l'Empoli e pensa già al futuro. Venerdì sera si gioca nuovamente contro la Lazio, altra partita in cui non ci sarà Giacomo Raspadori: l'attaccante è rimasto a casa nel weekend e ha svolto solo terapie questa mattina a Castel Volturno.

La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra, poi il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto lavoro di potenza aerobica. Di seguito esercitazione finalizzata al possesso palla e partita a campo ridotto.

Dove Spalletti non ha avuto a disposizione nemmeno Giovanni Di Lorenzo. Il terzino azzurro, come riportato dal club attraverso il sito ufficiale, non ha partecipato alla seduta di allenamento con i compagni per restare vicino alla moglie Clarissa e festeggiare il lieto evento: stamattina, a Napoli, infatti, è nata Carolina, la secondogenita di casa Di Lorenzo. Anche Azzurra, prima figlia del capitano napoletano, era nata in città.