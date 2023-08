Napoli-Raspadori c'è il rinnovo: sarà azzurro fino al 2028

Il Napoli è Raspadori allungano la loro avventura insieme. «La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Giacomo Raspadori fino al 30 giugno 2028» si legge dal comunicato del club attraverso i canali ufficiali.

Il calciatore era arrivato ad agosto del 2022 dal Sassuolo in prestito con opzione per il riscatto ed è stato prontamente riscattato dal Napoli durante la sua prima stagione in azzurro. Ha chiuso il primo anno con 6 gol in 35 presenze.