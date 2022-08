Raspadori saluta il Sassuolo: «11 anni, sarò sempre uno di voi»

«Se mi guardo indietro vedo il volto di tutte le persone che hanno fatto parte di questo mio fantastico pezzo di vita», comincia così il lungo messaggio social di Giacomo Raspadori, neo attaccante del Napoli che ha salutato il Sassuolo via social. «Ora volgo lo sguardo verso il futuro portandomi come bagaglio quello che tutti voi mi avete trasmesso, per diventare uomo. Dire Grazie non sarà mai abbastanza, mi avete permesso di coltivare la mia passione trasmettendomi valori umani e sportivi che porterò per sempre con me. Ancora un immenso grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questi undici anni. Sarò sempre uno di Voi». Raspadori oggi sarà in panchina con il Napoli per la sfida al Monza. Ha scelto il numero 81.