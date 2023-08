Inviato a Castel di Sangro

Altro che Jack. Lui è un jolly. Anzi, il Jolly. Corre molto, tira tanto, sogna di fare una marea di gol ma è sufficientemente preciso nei passaggi e saggio nel capire che può tornare utile anche altrove. Al servizio di sua maestà Garcia. Perché la qualità principale di Jack Raspadori è l'intelligenza: Garcia non ha bisogno di dirgli cosa fare in campo, lo capisce da solo senza la necessità del suggerimento del tecnico francese. Se non fosse così, non potrebbe fare la mezzala, senza avere i tempi della giocata e l'inventiva e non potrebbe fare nemmeno il trequartista. Fino ad adesso, in queste amichevoli trentine ed abruzzesi non ha mai giocato nel ruolo naturale, quello di attaccante centrale, prima punta: quello in cui è cresciuto nel Sassuolo. Ma è sempre stato positivo: «Gioco ovunque, non mi importa», ha confidato nell'intervista al Mattino senza mostrare un solo segnale di fastidio per il fatto di non essere piazzato lì, più vicino possibile alla porta.

Utile anche quando non è stato brillante. Raramente insufficiente nella stagione dello scudetto dove ha giocato da falso nove, da seconda punta, da ala sinistra e persino da ala destra (nell'ultima giornata, con la Sampdoria). Questa estate, anche se è ancora alla ricerca della condizione migliore, Jack è stato uno di quelli che ha giocato in più posizioni differenti e infatti, è l'unico degli attaccanti a non aver ancora segnato (Simeone ha realizzato tre reti in precampionato e Osimhen due). Jack sa che è una stagione importante, sa anche che i 35 milioni di euro spesi da De Laurentiis spingono Garcia a trovargli un posto in squadra, perché non può essere ancora una riserva. Ma dove? Tra Girona, Hatayspor e Augsburg ha dimostrato che quando il Napoli ha il pallone tra i piedi, lui è libero di muoversi sulla trequarti aprendo spazi e cercando il momento giusto per inserirsi in zona tiro. In fase di non possesso, invece, è chiamato ad allargarsi sulla corsia di sinistra per ricreare una sorta di 4-4-2 anche se Garcia, come è ovvio che sia, non ne fa una questione di modulo ma di equilibri.

Nel 4-4-2 difensivo Jack è stato spesso chiamato a fare una cosa che non è proprio nel suo Dna: aiutare i terzini sulle punte laterali e dopo aver riconquistato il pallone giocarlo rapidamente. Insomma, per mister 35 milioni, ogni partita è sempre piena di cose da fare. Per tornare a fare il falso nove, là davanti, farebbe carte false, Jack: le farebbe anche Roberto Mancini, perché è lì che pensa di voler piazzare Raspadori in Nazionale, nelle gare di qualificazione a Euro2024 che bussano già alla porta. Però, e lui non si è sottratto, la sua tendenza è quella di retrocedere alla ricerca del pallone anche a costo di toccarlo nel cerchio di centrocampo più che al limite dell'area avversaria.

Vero, vero, ci mancherebbe. Raspadori lo dice con la sua solita leggerezza che sembra astrarlo dal contesto che lo circonda. «Vincere un campionato è motivo di orgoglio, ma farlo qui, in una città che trasmette passione in ogni angolo, che trasmette il suo amore per questa squadra in ogni gesto, è un motivo di orgoglio doppio. E poi anche questa attesa interminabile: 33 anni dopo aver riportato qui lo scudetto è qualcosa di pazzesco». Ha un contratto lunghissimo, fino al 2028. Il Napoli punta tutto su di lui. E Jack non è spaventato. Poteva andare alla Juventus un anno fa ma poi ha scelto il Napoli. Classe, giocate sopraffine e i gol. Come quello alla Juventus. O quelli di Champions. O anche la rete all'Inghilterra.