Napoli-Raspadori, un altro rinvio: «Dobbiamo parlare con il club»

Continua la lunga trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per Giacomo Raspadori, un colloquio aperto da tempo e che ormai va avanti per portare in azzurro il giovane talento del club neroverde. «Ma non abbiamo nessuna novità per il momento. Cosa manca? Dobbiamo ancora parlare col Napoli» ha spiegato Giovanni Carnevali, dirigente del Sasuolo che sta parlando con Giuntoli in questi giorni per provare a incastrare le richieste di entrambi i club coinvolti.

Nella trattativa spunta anche il nome di Pinamonti, la punta che il Sassuolo sta provando ad acquistare dall'Inter proprio per regalare a Dionisi il sostituto di Raspadori il prossimo anno. «Stiamo parlando, ma non solo con l’Inter. L'intesa col giocatore è ancora da trovare» ha spiegato Carnevali a Sky Sport.