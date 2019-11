LEGGI ANCHE

09:50

Non solo in Serie A, ora il Napoli è re dei pali anche in. Un record tutto azzurro quello dei legni che si è confermato anche l'altra sera in Europa: prima, che nel primo tempo aveva fallito il pareggio con un colpo di testa preciso a stamparsi sul palo, poiche nella ripresa aveva sfiorato il gran gol fermandosi solo al legno.Così gli azzurri salgono a quota 5 tra pali e traverse già colpite in questa edizione della Champions League - altri tre legni erano stati centrati in occasione della gara contro ilin Belgio - un dato che fa il paio con quello italiano: se aggiungiamo anche il record in Serie A, la squadra diè già a 14 legni colpiti in queste prime quindici gare stagionali, 0,97 pali per partita come nessuno in Europa.