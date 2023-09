Napoli-Real Madrid, biglietti in vendita da domani: 55 euro per le curve

Napoli-Real Madrid sta già arrivando: come informato dal club azzurro tramite i propri canali ufficiali, a partire dalle 12 del 12 settembre saranno in vendita i biglietti per la prima gara casalinga dei gironi di Champions League, quella contro gli spagnoli allenati dall'ex azzurro Ancelotti, che si disputerà allo stadio Diego Armando Maradona il 3 ottobre alle ore 21.

La vendita dei biglietti per la partita Napoli-Real Madrid si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1 - Dalle ore 12:00 del 12/09/2023 alle ore 23:59 del 14/09/2023), riservata ai titolari di abbonamento Italia 23/24; la seconda fase (Fase 2 - Dalle ore 12:00 del 15/09/2023 alle ore 23:59 del 24/09/2023), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3 - La fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 del 25/09/2023 e terminerà ad esaurimento posti), di vendita libera aperta a tutti.

Gli abbonati potranno acquistare le Curve Superiori a 45 euro e il settore Distinti Superiore a 120 euro.

Durante la vendita libera, invece, le Curve Superiori costeranno 55 euro mentre i Distinti Superiori 150.