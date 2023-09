Napoli-Real Madrid, biglietti finiti: il Maradona è già sold out!

Dopo la prelazione per gli abbonati, si è aperta oggi la Fase 2 della vendita dei biglietti di Napoli-Real Madrid, dedicata ai possessori di Fidelity Card. Seconda e ultima fase di vendita, visto che i tagliandi sono stati polverizzati dai tifosi azzurri in poche ore: tutto esaurito quindi lo Stadio Maradona in occasione del match contro i blancos, esordio in Champions League casalingo in questa stagione.

Prima di domani, infatti, saranno venduti anche gli ultimi tagliandi in Tribuna Posillipo da oltre 200 euro. Non era difficile immaginare tale esito: sarà annullata, di conseguenza, la Fase 3 di vendita libera dei tagliandi. Lunghe le file fisiche e online dalle prime ore di questa mattina, una corsa al biglietto che riempirà il Maradona il prossimo 3 ottobre.