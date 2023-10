Napoli-Real Madrid 2-3, Politano rabbia e orgoglio: «Nella ripresa abbiamo dominato»

Protagonista del match anche Matteo Politano, protagonista anche ai microfoni di Sky Sport a fine gara: «Dopo una bella parte abbiamo avuto dieci minuti di blackout concedendo due gol. Abbiamo dominato il Real Madrid nella ripresa, non sono mai usciti dall'area di rigore per venti minuti. Un po' di amarezza c'è, dobbiamo continuare su questa squadra».

Poco male per il Napoli: il girone è ancora lungo e gli azzurri puntano al passaggio del turno. Magari provando a correggere gli errori fatti fin qui. «Sotto porta potevamo far meglio in qualche occasione, ma il Real Madrid è una squadra fortissima e penso che stasera abbiamo giocato al loro livello» ha concluso Politano.