Napoli-Real Madrid, pranzo Uefa con i dirigenti e maglia scudettata per gli spagnoli

Non c'è Aurelio De Laurentiis - così come manca anche Florentino Perez - ma il pranzo Uefa tra Napoli e Real Madrid è stato presieduto da Edoardo e Valentina, membri della dirigenza azzurra e di casa De Laurentiis che hanno incontrato i dirigenti spagnoli per il rituale appuntamento pre partita.

In regalo al Real Madrid una maglia azzurra scudettata, l'incontro è avvenuto all'Hotel Parker's, a pochi passi dal quartier generale dei De Laurentiis in città.