A meno che non teniamo pure noi l’occhio ammarrato come Gattuso è chiaro un po’ a tutti che il Napoli visto ieri sera allo stadio Maradona di Fuorigrotta di maradoniano teneva ben poco. Se non fosse stato per la seggiata di Zielinski e la ripetuta incapacità di tirare in porta degli spagnoli probabilmente oggi saremmo qua a disperarci. Invece, esattamente come nelle favole, tutto è bene quel che è finito bene con gli azzurri qualificati ai sedicesimi e il primo posto tenuto stretto nel girone.

Sicuramente ci sono dei problemi, sicuramente il rendimento è altalenante come le uscite di Bakayoko, sicuramente qualcuno deve spiegare a Petagna che davanti alla porta avversaria deve provare a far gol, sicuramente l’arbitro di ieri ovunque sarebbe voluto essere tranne che a Napoli a farsi come il purpetiello sotto alla pioggia e però come si dice? «Pigliati ‘o bbuono ché ‘o malamente nun manca mai». Ecco. Adesso però arripigliamoci ok?

