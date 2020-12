Non è un momento facile per la Real Sociedad di Imanol Alguacil, che ha perso la testa della Liga nell'ultimo turno di campionato e ora vuole giocarsi a Napoli il passaggio del turno in Europa League. Per essere sicura di farlo dovrà battere a domicilio gli azzurri garantendosi l'accesso ai sedicesimi di finale ma con una squadra che fa la conta degli assenti.

Il nome che risalta è quello di Mikel Oyarzabal, il giocatore di massimo talento ancora ai box dopo aver saltato l'ultima partita di Liga per un problema muscolare. Potrebbe recuperare David Silva (tenuto precauzionalmente a riposo contro l'Alaves) per Napoli, più complicato lo faccia invece Aritz Elustondo. Da valutare anche le condizioni di Asier Illarramendi.

Ultimo aggiornamento: 11:14

