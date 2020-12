Da mezz'ala o da trequartista poco cambia: questo Napoli gira se gira Piotr Zielinski. «Cercherò di dare il massimo sempre, ad ogni partita, in qualsiasi ruolo do il mio contributo» ha detto il polacco, in conferenza oggi con Gennaro Gattuso. «Nelle ultime uscite da trequartista sono andato bene, spero di fare ancora meglio. Mi sento bene fisicamente, ma ad ogni partita la mia condizione migliorerà. Sto bene e voglio dare il massimo».

Dal doppio poker in campionato alla voglia di qualificazione in Europa. «Sicuramente in campionato abbiamo fatto bene nelle ultime due uscite, abbiamo una rosa ampia che può fare ottime cose. Domani abbiamo una partita importante, l’abbiamo preparata bene e proveremo a fare risultato» ha detto Zielinski. «Sappiamo che hanno giocatori di grande qualità, stanno facendo bene in Liga e per loro domani è una partita fondamentale come per noi. Mi aspetto una bella gara e spero di poterla portare a casa».

