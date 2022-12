Progetti avanzati che portano il Napoli nel futuro. E che vedono in prima linea Raffaele Landolfi, già professore ordinario di Medicina Interna dell'Università Cattolica e adesso direttore scientifico del Training Center della Fondazione Policlinico Gemelli. Da poco di un anno nel Napoli su precisa scelta del presidente Aurelio De Laurentiis. «Ho voluto portare la mia esperienza medica nello sport. Con il dottore Canonico, il responsabile medico del Napoli, stiamo mettendo a punto delle iniziative innovative. Il primo progetto sul quale mi sono sentito di coinvolgere i colleghi medici del club azzurro è stato la messa a punto di una cartella clinica elettronica, progetto che Canonico aveva già avviato da tempo, in partnership con un'azienda di informatica con grande esperienza nel settore sanitario. La cartella è ormai pienamente operativa e raccoglie i dati medici e nutrizionali degli atleti. Presto conterrà anche i dati prestazionali e permetterà di seguire al meglio sia lo stato di salute che di efficienza fisica degli atleti in ogni periodo dell'anno».

Impressionante il cammino del Napoli non solo in campionato. Ma la cartella clinica elettronica è solo uno dei punti di svolta. Già, perché l'innovazione medica passa anche per l'altro: «Analoghe esperienze di innovazione in collaborazione con aziende ed esperti esterni, le stiamo portando avanti per l'analisi dei dati prestazionali degli atleti o per le tecniche finalizzate a migliorare la reattività visiva. È di qualche settimana fa l'annuncio della collaborazione con Zone7, un'azienda statunitense che utilizza l'intelligenza artificiale per migliorare i dati prestazionali e prevenire gli infortuni degli atleti. Zone7 ha operato in diversi sport acquisendo molta esperienza anche nel mondo del calcio, soprattutto in Premier. Il Napoli è stata la prima squadra italiana a stabilire questo tipo di collaborazione. Sono sicuro che questa strada verrà presto seguita da altri team che già seguono da vicino i nostri progressi». Il professore Landolfi è in prima linea anche per un'altra partnership interessante e che vede impegnati Meret e Sirigu: «Perché è stata avviata una collaborazione con un gruppo che si occupa di reattività visiva e che collabora in questo senso con la federazione italiana tennis. La reattività agli stimoli visivi è essenziale soprattutto per i portieri ma non solo. In passato questo tipo di preparazione è stata fatta dal portiere della nazionale svizzero Sommer e da Navas e quindi anche in questo caso siamo stati rapidi ad acquisire il meglio della tecnologia esistente sul mercato internazionale».



E, mentre in altri ambiti l'innovazione può trovare qualche resistenza, nel mondo dello sport di alto livello l'innovazione è invece un'esigenza e forse per questo trova un terreno più fertile. «Anzi direi - conclude il professore Landolfi - che in questo mondo ci può essere il problema opposto, cioè quello di valutare con prudenza benefici e rischi delle continue innovazioni che vengono proposte. Cito, tanto per fare degli esempi, la grande quantità di nuovi integratori alimentari o di nuove tecniche fisioterapiche per lo smaltimento della fatica sui quali si rischia di riporre speranze e risorse prima di essere sicuri che siano di comprovata utilità. In questo Canonico e il Napoli sono a livelli di assoluto top».