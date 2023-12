Napoli, dov'è la reazione? Solo 5 punti dopo lo svantaggio

Andare sotto nel punteggio non significa per forza di cose doversi arrendere. Lo sa anche il Napoli, che in questa prima parte di stagione ha conosciuto molto bene lo svantaggio durante le gare di Serie A. In ben sette occasioni, infatti, gli azzurri sono stati superati in partita dagli avversari e solo 5 punti sono arrivati nelle situazioni di svantaggio. Meglio della squadra di Mazzarri ha fatto anche la Salernitana - 7 punti insieme con la Roma -, ai primi posti della speciale classifica ci sono poi Lecce e Sassuolo, entrambe con 8 punti.