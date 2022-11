Napoli, rebus dal dischetto: nessuno ha più rigoristi in europa

La partita contro l'Empoli è stata vinta e sbloccata anche grazie al gol dal dischetto di Hirving Lozano, il messicano che dagli undici metri ha messo le cose in discesa. Come riportato da Opta Italia, il Napoli è la squadra che ha mandato più giocatori dal dischetto in tutte le competizioni, considerando i big-5 campionati europei questa stagione: sono ben cinque con Lozano, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski.

