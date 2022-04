Napoli, è record dal dischetto: mai così tanti rigori dal ritorno in A

Un altro gol, l'ennesimo, dal dischetto. Il Napoli dello specialista Lorenzo Insigne è da record nei calci di rigore: come riportato da Opta Italia, infatti, la squadra di Luciano Spalletti ha segnato 8 gol su rigore in una singola stagione di Serie A - grazie alla realizzazione del capitano azzurro oggi contro l'Atalanta - per la prima volta dal ritorno dei partenopei nel massimo campionato, nella stagione 2007/08.

