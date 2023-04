Napoli, record lontano da casa: 7 vittorie di fila

Il Napoli vincente di Lecce si porta a casa tre punti ma anche un bel record: come ricordato da Opta Italia, infatti, per la prima volta nella sua storia, la squadra di Luciano Spalletti ha vinto sette trasferte di fila in un singolo torneo di Serie A. Sette vittorie di fila che hanno permesso agli azzurri di tenere la testa della classifica del campionato.

