La forza delle idee, quelle del Napoli che più volte sono state applaudite negli ultimi mesi. La rincorsa allo scudetto di questa stagione è solo l'ultimo, fin qui, capitolo di una lunga corsa. Da Mazzarri a Spalletti cosa è cambiato? Dieci anni di Napoli con soli 100 calciatori scesi in campo: l'ultimo studio del Cies, l'osservatorio internazionale del calcio, rivela la "coerenza" del club di Aurelio De Laurentiis, la squadra che in Serie A ha saputo cambiare meno in campo nell'ultima decade.



Lo studio divide il numero di calciatori utilizzati nell'ultimo anno, nelle ultime cinque stagioni e nelle ultime dieci. E il Napoli mette il naso avanti a tutti. 100 calciatori negli ultimi dieci anni: le rivali Lazio e Juventus ne hanno schierati 112 e 114. E anche dal 2017-2018 il risultato non cambia: Sarri, Ancelotti, Gattuso e Spalletti hanno mandato in campo "solo" 56 calciatori, un numero in controtendenza con quelli della Serie A. L'Inter ne ha utilizzati 63, Lazio e Milan 67 e 68, Juventus e Roma addirittura 75 e 76.

Qualcosa cambia nell'ultimo anno: gli addii a calciatori fondamentali a lungo hanno costretto il Napoli a rivedere quasi l'intero assetto della rosa. Ma anche qui i numeri fanno ben sperare. Sarri fa meglio di tutti con 29 calciatori nell'ultimo anno. Ma il Napoli è lì, con 33 diversi uomini schierati. Gli arrivi sul mercato di Kvaratskhelia, Ostigard, Raspadori e Simeone hanno obbligato ad un cambio di marcia. Ma gli azzurri sono in trend con quanto fatto dall'Inter (30) e dal Milan (32) - le squadre degli ultimi due scudetti, che quindi avevano cambiato meno - e restano ancora avanti nel dato rispetto alla Juve (36).



Della stagione 2012-2013 sono rimasti solo i ricordi. Ma alcuni calciatori hanno lasciato la piazza non troppo tempo fa: Insigne si è trasferito a Toronto solo a giugno, Hamsik è andato via un anno prima del Covid. La prima vera rivoluzione con Benitez in panchina, il Napoli abbracciò nove nuove pedine, alcune di queste per anni hanno poi fatto la differenza trascinando la squadra fino al ciclo Sarri. Reina, Albiol, poco dopo Koulibaly, ma anche Higuain, Callejon e Mertens. Un blocco attorno cui ha girato il mondo Napoli fino a qualche mese fa.



Poche chiacchiere e molti fatti. Cristiano Giuntoli non conosce altro modo per lavorare. Dal suo arrivo nel 2015 ha saputo arricchire la rosa senza mai stravolgerla. Il Napoli ha un progetto chiaro che parte da lontano. Non disperde mai quanto creato. Sceglie i calciatori dopo una lunga analisi che comprende tutto: la qualità del singolo, l'adattamento alla realtà cittadina, il carattere e le potenzialità. Nessun "bad boy" con De Laurentiis. Ciclicamente, però, qualcosa va cambiato e, dopo l'addio di Sarri, Giuntoli ci ha messo il timbro: Meret, Di Lorenzo, Lozano, Elmas. Fino alle ultime estati con Osimhen e Kvaratskhelia. Un blocco granitico che oggi veleggia a +18 sulle dirette concorrenti. Con la forza delle idee di cui questo Napoli è figlio e la possibilità di aprire un nuovo ciclo. Magari con il tricolore sulla prossima maglia azzurra.