Il Napoli regina d'Europa: i segreti della squadra di Spalletti

Il Napoli sempre più regina d'Europa, la squadra di Luciano Spalletti incanta in Champions League per gioco spettacolare e risultati. Napoli che con il Psg è l'unica squadra imbattuta sia in Europa che in campionato ma a differenza del club francese è anche a punteggio pieno in Champions insieme al Bayern Monaco (15 punti in 5 partite).

Un mix vincente: arrivare alla vittoria attraverso una mentalità d'attacco, una formazione alla continua ricerca del gol. Venti reti in cinque partite alla media di 4 per match: nessuno viaggia come il Napoli, il Bayern Monaco di reti ne ha realizzate 16, il Liverpool 15 e il Psg 14. Tanti gol messi a segno e con ben undici bomber diversi, altro record della formazione azzurra con Ostigard che si è aggiunto alla lunga lista realizzando un gol storico, il numero 100 del Napoli tra coppe dei Campioni e Champions League. Varietà d'interpreti e varietà di soluzioni per arrivare al gol: il primo di Simeone è arrivato da un suggerimento perfetto in verticale di Di Lorenzo, il secondo da un suo colpo di testa vincente sul cross perfetto di Mario Rui, il terzo da palla inattiva, un'altra rete arrivata da calcio d'angolo in questa stagione, soluzione già efficace in Champions (il gol di Di Lorenzo ad Amsterdam contro l'Ajax).

Il segreto sta nell'occupazione perfetta degli spazi liberi, il movimento continuo degli azzurri che non danno punti di riferimento agli avversari, in questo modo riescono a trovare sempre varchi giusti per colpire. Tutti cambiano continuamente posizione, Raspadori contro i Rangers da esterno sinistro si accentrava, Politano invece giocava largo a destra affidandosi all'uno contro uno con Di Lorenzo che da terzino invece tagliava spesso il campo verso il centro, cosa che fa abitualmente anche Mario Rui. Le due mezzali Elmas e Ndombele si lanciavano sempre in profondità verso l'area di rigore avversaria. Con questo atteggiamento il Napoli ha messo in grande difficoltà il Liverpool nel match d'andata al Maradona, e l'Ajax e i Rangers nelle due partite di andata e ritorno. Una squadra italiana dalla mentalità europea che si è espressa su ritmi altissimi riuscendo a mettere in difficoltà anche sotto questo aspetto squadre come i reds di Klopp, gli olandesi allenati da Schreuder e gli scozzesi di Van Bronckhorts.

La formazione allenata da Spalletti sempre più stella d'Europa e che sta viaggiando più forte di un top club europeo come il Manchester City di Guardiola in testa con 11 punti nel girone di Champions per i due pareggi senza reti nel girone con Copenaghen e Borussia Dortmund. E Napoli che sta facendo meglio anche di Real Madrid e Chelsea, le ultime due squadre a vincere la Champions un cammino esaltante degli azzurri che hanno dato prova di forza non solo per la qualità del gioco ma anche per carattere ed esperienza. E il Napoli ci è riuscito attraverso formazioni diverse, contro i Rangers nella squadra iniziale erano sei le novità rispetto alla squadra schierata da Spalletti all'Olimpico contro la Roma. La risposta è stata eccezionale da parte di tutti, a cominciare da Simeone, autore di una doppietta, e di Ostigard che ha siglato la terza rete, due tra i volti nuovi nella formazione base del Napoli. Tanti cambi iniziali e una squadra che si è mossa a memoria dominando i Rangers: partita sempre in pugno, un predominio assoluto, tre gol e tante altre occasioni, il Napoli formato europeo non è più una sorpresa ma una bellissima realtà.