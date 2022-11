Napoli, Spalletti eguaglia Sarri: azzurri da record come nel 2018

Con i tre punti di questa sera a Bergamo, il Napoli 2022/23 di Luciano Spalletti eguaglia un altro Napoli inarrestabile, quello allenato da Maurizio Sarri nella stagione 2017/18. Una annata indimenticabile per il club e per i tifosi, visto che al termine di quella stagione la squadra di Mertens e Insigne seppe mettere insieme la cifra record di 91 punti, pur senza riuscire a prendersi lo scudetto.

Anche quest'anno gli azzurri partono al meglio come cinque anni fa: la squadra di Spalletti ha messo insieme 35 punti nelle prime 13 partite giocate in campionato (2,7 punti per gara) con 11 vittorie e due soli pareggi, unica imbattuta della Serie A. Osimhen e compagni hanno messo insieme anche 32 gol segnati (erano 34 nel 2017/18) e 10 subiti (uno in più rispetto a quell'anno).