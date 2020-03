LEGGI ANCHE

Non c'è tempo per riposare. Dopo aver battuto il Torino al San Paolo, ildi Gennaro Gattuso tornerà di scena il prossimo giovedì aper la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter. Per questo il gruppo azzurro si è ritrovato stamattina a Castel Volturno facendo lavoro di scarico post match tra campo e palestra.Parte di coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto allenamento in palestra. Allenamento in campo, invece, per alcuni degli uomini che non hanno preso parte alla gara. Come comunicato dal sito ufficiale dele Younes hanno lavorato in palestra anche stamattina. Koulibaly , che tenta la via del recupero, ha svolto parte di lavoro in campo e parte in palestra.