LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

65,8 milioni di euro, questo l'importo totale entrato nelle casse del Napoli dopo l'ultima stagione di. Una cifra che viene fuori dalla somma di diverse voci: il market pool (la distribuzione degli introiti dai diritti televisivi che ammonta a 14 milioni), una quota calcolata in base al ranking storico (15,5 milioni), il bonus per la semplice partecipazione (15,25 milioni), poi quello per i risultati (10,8 milioni) ottenuti e per la fase raggiunta (9,5 milioni).Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono stati in totale oltreguadagnati dalle quattro squadre italiane che hanno preso parte a questa edizione della Champions. Mai le squadre dellaavevano guadagnato tanto nella storia della competizione, con una crescita del 2% circa rispetto ai dati ufficiali resi noti dall’Uefa nella passata stagione.