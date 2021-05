Napoli, in regalo la maglia del Chucky: Lozano promuove l'account spagnolo

Una maglia regalo per festeggiare gli ultimi gol. Hirving Lozano è il volto dell'account Twitter in spagnolo del Napoli: il chucky ha pubblicato un video nelle scorse ore in cui invita i tifosi a giocare per vincere una delle sue maglie azzurre numero 11: «Ciao a tutti i messicani. Questa è la mia maglia autografata, giocate e provate a vincerla sui nostri canali social».

LEGGI ANCHE De Laurentiis, messaggio a Malagò: «Complimenti per la rielezione»