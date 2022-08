Napoli, un regalo per i tifosi: contro l'Espanyol partita a 2,99 €

Ancora una volta, la gara amichevole tra Napoli e Espanyol sarà in diretta streaming su Facebook in pay per view per tutti i tifosi azzurri. L'amichevole di sabato 6 agosto, l'ultima di questo lungo ritiro di Castel di Sangro, sarà visibile sul canale Facebook del Napoli e su Sky Sport in modalità pay per view come per le occasioni precedenti ma stavolta con un nuovo prezzo.

2,99 euro, questo il nuovo prezzo indicato dalla società per potersi gustare da casa l'ultima sfida amichevole di questa lunga estate del Napoli. Con l'ultima uscita estiva, il club prova a tendere una mano ai tifosi, visto che la piazza azzurra non aveva gradito la scelta della società prima del costo dei biglietti - 30 e 40 euro per il Patini di Castel di Sangro - e poi per le gare in tv/Facebook, a 9,99€ nei primi tre casi.