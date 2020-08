LEGGI

Sergiodirebbe si al. Questa la novità più importante di giornata per il mercato azzurro. Direbbe, perché al momento il club azzurro - che si é interessato al terzino spagnolo nelle ultime settimane - ha incassato l’ok del calciatore ma non ha ancora discusso i termini con il club di appartenenza.Il Real Madrid non porrà vieti, ma nemmeno lascerà andare il calciatore senza incassare una cifra importante dopo l’ultima positiva stagione al Siviglia. La cifra richiesta é tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra che il Napoli vorrebbe almeno temporaneamente bypassare con un anno di prestito secco e poi il passaggio in azzurro definitivo l’anno successivo.