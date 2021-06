Reinildo allontana il Napoli: «Ho un contratto con il Lille»

Il nome di Reinildo Mandava si è fatto spazio tra gli scout internazionali grazie alla strepitosa stagione giocata in maglia Lille. Il fresco campione di Francia è stato accostato anche al Napoli, ma per il momento la destinazione azzurra non è tra i suoi obiettivi: «Non ho la testa al mercato o al Napoli. In questo momento sono più concentrato sul riposo e sul momento per festeggiare il titolo» ha detto il terzino in un evento pubblico in Portogallo nelle parole riportate da A Bola.

Nato in Mozambico nel 1994, la carriera europea di Reinildo è partita proprio dal Portogallo con il Benfica. Oggi tanti top club europei sembrano avvicinarsi a lui, visto anche un contratto in scadenza con la squadra campione di Ligue 1 nel 2022. «Ho un contratto con il Lille per ancora un anno e ho intenzione di rispettarlo senza pensare alla possibilità di partire» ha confermato il calciatore.