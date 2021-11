Napoli-Reinildo, si inserisce Simeone: l'Atletico va sul pupillo di Giuntoli

Se il Napoli vuole puntare su Reinildo Mandava, al club azzurro conviene fare in fretta. Sul terzino del Lille, infatti, ogni giorno di più sembra aumentare la concorrenza: secondo Mundo Deportivo, infatti, avrebbe chiesto informazioni all'entourage del calciatore, nelle scorse settimane, anche l'Atletico Madrid di Simeone.

Il Napoli potrebbe puntare a sfruttare gli ottimi rapporti portati avanti con il Lille nelle ultime settimane, ma la condizione contrattuale di Reinildo Mandava fa gola a diversi club europei: il terzino sinistro, infatti, è in scadenza a fine anno e già a gennaio potrebbe accendersi per lui il mercato, consentendo così al Lille di non perderlo a costo zero.