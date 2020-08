LEGGI ANCHE

Una manciata di miinuti per Hirving Lozano contro la Lazio, il messicano è entrato solo nel finale di gara per chiudere così il suo primo campionato di Serie A con la maglia del. Dopo la sfida ai biancocelesti, l'ex PSV si è preso una giornata di relax insieme con tutta la famiglia, approfittando della domenica di sole per godersi la Costiera in barca.Da domani si tornerà in campo per pensare alla sfida aldel prossimo sabato, ma nel frattempoguarderà con maggiore fiducia ai prossimi mesi: il messicano è stato di fatto confermato dalla società e resterà a Napoli anche il prossimo anno per provare a cancellare le incertezze e le difficoltà della sua stagione d'esordio.